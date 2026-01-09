Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Auf Schnee zu schnell

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Pkw-Fahrer kommt auf Parkplatz nicht mit den Witterungsbedingungen zurecht. Am Donnerstag, 08.01.2026 um 14:50 Uhr rutscht ein Pkw auf dem schneebedeckten Parkplatz der Volksbank in der Weiherstraße gegen ein geparktes Fahrzeug. Durch Zeugenaussagen kann die Unfallzeit exakt bestimmt werden. Der Fahrer eines dunk-len Kombis war auf glatter Oberfläche so schnell unterwegs, dass er sein Gefährt nicht kontrollieren konnte. Durch den Anstoß wurde sein eigener Pkw an der rechten Sei-te beschädigt. Das Fahrzeug wird in der Größe eines VW-Passat oder 3er BMW beschrieben und habe KUS-Kennzeichen getragen. Der männliche Fahrer sei im Alter zwischen 25 und 35 Jahren gewesen. Ungeachtet des angerichteten Scha-dens entfernte sich der Pkw-Fahrer von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei-wache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. der Polizeiinspekti-on Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell