POL-PIKUS: Anhänger löst sich von Zugfahrzeug - Verursacher flüchtig

Kusel (Bundesstraße 420) (ots)

Am Samstagnachmittag um 16:20 Uhr kam es auf der Strecke von Kusel in Richtung Konken zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Der derzeit noch unbekannte Fahrer eines weißen Geländewagens mit Pferdeanhänger war auf der genannten Strecke unterwegs, als sich aus bislang ungeklärter Ursache der Anhänger vom Zugfahrzeug löste. Der führerlose Anhänger kollidierte mit einer Leitplanke, wodurch Sachschaden an der Verkehrseinrichtung entstand. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Mehrere Zeugen meldeten den Vorfall telefonisch bei der Polizei. Eine Streife begab sich umgehend zur Unfallstelle, der Fahrer des Zugfahrzeugs hatte sich jedoch bereits vor dem Eintreffen der Beamten unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Kusel zu melden.|li

