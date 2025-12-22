Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet

Kusel (ots)

Ein 46-jähriger Fahrer bemerkte am Montagvormittag nach seinem Einkauf auf dem Wasgau-Parkplatz in der Industriestraße einen "frischen" Unfallschaden an seinem abgestellten BMW. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den hinteren linken Kotflügel des schwarzen BMW und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem flüchtenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 0631/369-14499 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell