PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Mehrere Diebstähle aus Pkw

Glan-Münchweiler (ots)

In der Nacht am 15.01.2026, zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr, kam es 
in Glan-Münchweiler zu mehreren Diebstählen aus geparkten 
Personenkraftwagen.
Die Taten ereigneten sich in der Embachstraße, der Ringstraße sowie 
in der Pirmini-usstraße. In mehreren Fällen wurden Fahrzeuge geöffnet
und durchsucht. Zudem kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem 
Pkw. 
Entwendet wurden nach derzeitigen Erkenntnissen kleinere Mengen 
Bargeld, sowie weitere Gegenstände. Eine genaue Schadenshöhe steht 
noch nicht fest.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die 
Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum 
verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobach-tet haben oder über 
Videoaufzeichnungen (z. B. private Überwachungskameras oder Dashcams)
verfügen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel in 
Verbin-dung zu setzen.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge stets 
ordnungs-gemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände im Innenraum
zurückzulassen.
|PIKUS

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 15:15

    POL-PIKUS: Platzverweis nach Streit auf Supermarkt-Parkplatz

    Kusel (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Stadtgebiet zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19- und einem 30-jährigen Mann. Der Streit zog die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich, die daraufhin die Polizei alarmierten. Einsatzkräfte trafen die beiden "Streithähne" unverletzt, aber alkoholisiert an. Vorsorglich erteilten die Beamten beiden Männern einen ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 13:07

    POL-PIKUS: Verkehrsunfallflucht, Verursacher flüchtig

    Glan-Münchweiler, Bettenhausen (ots) - In der Tatzeit zwischen Donnerstag, 08.01.2026 ab 04:00 Uhr bis Freitag, 09.01.2026 um 09:00 Uhr, kam es in Höhe Glan-Münchweiler-Bettenhausen zu einem Verkehrsunfall. Der oder die bislang unbekannte Fahrzeugführer-/in kollidierte hierbei mit einer Mauer eines Wohnhauses. Danach schleuderte der Pkw gegen eine weitere Mauer/Zaun eines benachbarten Anwesens, welcher hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren