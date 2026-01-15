Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Mehrere Diebstähle aus Pkw

Glan-Münchweiler (ots)

In der Nacht am 15.01.2026, zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr, kam es in Glan-Münchweiler zu mehreren Diebstählen aus geparkten Personenkraftwagen. Die Taten ereigneten sich in der Embachstraße, der Ringstraße sowie in der Pirmini-usstraße. In mehreren Fällen wurden Fahrzeuge geöffnet und durchsucht. Zudem kam es zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw. Entwendet wurden nach derzeitigen Erkenntnissen kleinere Mengen Bargeld, sowie weitere Gegenstände. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobach-tet haben oder über Videoaufzeichnungen (z. B. private Überwachungskameras oder Dashcams) verfügen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbin-dung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge stets ordnungs-gemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände im Innenraum zurückzulassen. |PIKUS

