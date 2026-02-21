POL-DA: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einer 86-jährigen Frau
Eppertshausen (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 86 Jahre alten Frau aus Eppertshausen, die seit heute morgen (21.02) vermisst war (wir haben berichtet), kann eingestellt werden. Die Gesuchte konnte unterkühlt aufgefunden werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung.
Hinweis an die Medien:
Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell