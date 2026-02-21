Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einer 86-jährigen Frau

Eppertshausen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 86 Jahre alten Frau aus Eppertshausen, die seit heute morgen (21.02) vermisst war (wir haben berichtet), kann eingestellt werden. Die Gesuchte konnte unterkühlt aufgefunden werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.

