Polizeipräsidium Südhessen
POL-DA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 86-jähriger Frau

Eppertshausen (ots)

Seit heute, Samstag 21.02.2026, wird eine in Eppertshausen wohnende 86-Jährige Frau vermisst. Sie verließ am Samstag gegen 05:00 Uhr ihre Wohnanschrift. Zuletzt wurde die Vermisste in der Straße Am Abteiwald gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 86-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

   - dunkelblonde Haare
   - leicht kräftige Gestalt
   - trägt eine schwarze Oberbekleidung - keine Jacke
   - graue Hose

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071-96560 an die Polizeistation Dieburg zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Holger Grünewald
Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

