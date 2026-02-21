Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 86-jähriger Frau

Eppertshausen (ots)

Seit heute, Samstag 21.02.2026, wird eine in Eppertshausen wohnende 86-Jährige Frau vermisst. Sie verließ am Samstag gegen 05:00 Uhr ihre Wohnanschrift. Zuletzt wurde die Vermisste in der Straße Am Abteiwald gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 86-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

- dunkelblonde Haare - leicht kräftige Gestalt - trägt eine schwarze Oberbekleidung - keine Jacke - graue Hose

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071-96560 an die Polizeistation Dieburg zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

