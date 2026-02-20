Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Autofahrer bei Unfall verletzt

Darmstadt (ots)

Darmstadt: Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 ist am Freitag (20.2.) gegen 22:15 Uhr ein Autofahrer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 30 Jahre alte Mann aus Darmstadt die Bundesstraße in Richtung Langen. Am Abzweig zur Virchowstraße musste er an einer Ampel anhalten, was ein hinter ihm fahrender 43-jähriger Autofahrer aus Darmstadt offenbar zu spät bemerkte und auf das andere Auto auffuhr. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Darmstädter Krankenhaus gebracht, für die Bergung der Fahrzeuge war die Straße für rund eine Stunde gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren auch Polizeistreifen vom 3. Polizeirevier und von der Autobahnpolizei im Einsatz. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell