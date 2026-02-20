PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Baucontainer aufgebrochen
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine Baustelle an der Frankfurter Landstraße geriet zwischen Mittwoch (18.2.) gegen 17 Uhr und Donnerstag (19.2.) gegen 16 Uhr ins Visier Krimineller. Dabei öffneten sie gewaltsam das Türschloss und die Außenwand eines Baucontainers. Im Inneren erbeuteten sie nach bisherigen Erkenntnissen Rohrleitungen aus Metall.

Das Kommissariat 43 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

