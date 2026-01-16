Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ganoven gelangen unter Vorwand in Wohnung und entwenden Schmuck

Neuss (ots)

Mit dem Vorwand, eine Nachricht für eine Nachbarin zu schreiben, gelangten am Donnerstag (15.01.) gegen 15:15 Uhr zwei Frauen in die Wohnung einer 85-jährigen Frau an der Straße Am Baldhof und entwendeten Schmuck.

Die Frauen, welche als etwa 40 Jahre alt, 150 Zentimeter groß, mit dunklerem Teint und schwarzen Haaren zum Zopf gebunden beschrieben werden, klingelten an der Wohnungstür ihres Opfers und baten diese darum, für die Nachbarin eine Nachricht zu schreiben. Die Dame ließ die Frauen in ihre Wohnung. Eine der Diebinnen diktierte der Wohnungsinhaberin dazu einen Text. Dadurch abgelenkt, verlor die 85-Jährige die zweite Frau aus dem Blick. Nach wenigen Minuten verließen die unbekannten Frauen wieder die Wohnung. Erst einige Stunden später bemerkte das Opfer, dass ihr Schmuck entwendet wurde. Sie informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Täterinnen geben können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei die Hinweise entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei abermals davor unbekannte Personen in die eigene Wohnung zu lassen. Ganoven haben nur ein Ziel, sie wollen an die Wertsachen ihrer Opfer. Dazu lassen sie sich immer wieder neue Geschichten einfallen um so deren Vertrauen zu erlangen und im weiteren Verlauf ihr Erspartes oder deren Wertsachen zu entwenden. Seien Sie schlauer als die Ganoven und fallen nicht auf deren Machenschaften herein.

