PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ganoven gelangen unter Vorwand in Wohnung und entwenden Schmuck

Neuss (ots)

Mit dem Vorwand, eine Nachricht für eine Nachbarin zu schreiben, gelangten am Donnerstag (15.01.) gegen 15:15 Uhr zwei Frauen in die Wohnung einer 85-jährigen Frau an der Straße Am Baldhof und entwendeten Schmuck.

Die Frauen, welche als etwa 40 Jahre alt, 150 Zentimeter groß, mit dunklerem Teint und schwarzen Haaren zum Zopf gebunden beschrieben werden, klingelten an der Wohnungstür ihres Opfers und baten diese darum, für die Nachbarin eine Nachricht zu schreiben. Die Dame ließ die Frauen in ihre Wohnung. Eine der Diebinnen diktierte der Wohnungsinhaberin dazu einen Text. Dadurch abgelenkt, verlor die 85-Jährige die zweite Frau aus dem Blick. Nach wenigen Minuten verließen die unbekannten Frauen wieder die Wohnung. Erst einige Stunden später bemerkte das Opfer, dass ihr Schmuck entwendet wurde. Sie informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Täterinnen geben können, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei die Hinweise entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei abermals davor unbekannte Personen in die eigene Wohnung zu lassen. Ganoven haben nur ein Ziel, sie wollen an die Wertsachen ihrer Opfer. Dazu lassen sie sich immer wieder neue Geschichten einfallen um so deren Vertrauen zu erlangen und im weiteren Verlauf ihr Erspartes oder deren Wertsachen zu entwenden. Seien Sie schlauer als die Ganoven und fallen nicht auf deren Machenschaften herein.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 09:37

    POL-NE: Trickdieb klaut Goldketten

    Neuss (ots) - Ein 61 Jahre alter Mann aus Neuss wurde am Donnerstag (15.01.), gegen 15:15 Uhr, in der Nähe des Johanna-Etienne-Krankenhauses aus einem dunklen Wagen heraus angesprochen. Der Autofahrer gab vor, den Neusser von dessen ehemaliger Arbeitsstelle zu kennen und bot an, ihn nach Hause zu fahren. An der Further Straße angekommen, wollte der Mann dem Neusser eine Lederjacke verkaufen und man ging zusammen in die Wohnung. Nachdem die Jacke für 100 Euro den Besitzer ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 14:25

    POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Brand in Tiefgarage

    Grevenbroich (ots) - Mit unserer Pressemeldung vom 15.01.2026, um 12:25 Uhr, berichteten wir über den Brand in einer Tiefgarage an der Rheinstraße in Neuenhausen am Vortag. Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6197038 Nachdem die Kripo ihre Arbeit am Brandort beendet hat, ist die Tiefgarage mittlerweile wieder freigegeben. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren