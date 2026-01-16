PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Einbrecher auf Balkon

Neuss (ots)

Am Donnerstag (15.01.), gegen 17:55 Uhr, kam eine Neusser Familie nach Hause und konnten einen unbekannten Mann mit einer Taschenlampe auf dem Balkon ihrer Wohnung feststellen. Dieser flüchtete daraufhin von dem Balkon der Wohnung des Mehrfamilienhauses an der Gell'sche Straße in unbekannte Richtung.

Im Nachgang konnte die Polizei Hebelmarker an der Balkontür feststellen.

Der Tatverdächtige sei circa 165 Zentimeter groß.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät: Dunkle Häuser und Wohnungen lassen Einbrecher leicht erkennen, dass ihre Bewohner nicht zu Hause sind. Eine Anwesenheitssimulation kann dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

