Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Brand in Tiefgarage

Grevenbroich (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 15.01.2026, um 12:25 Uhr, berichteten wir über den Brand in einer Tiefgarage an der Rheinstraße in Neuenhausen am Vortag.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6197038

Nachdem die Kripo ihre Arbeit am Brandort beendet hat, ist die Tiefgarage mittlerweile wieder freigegeben.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Brand an einem der Fahrzeuge vorsätzlich gelegt wurde. Im Ergebnis brannten zwei Fahrzeuge vollständig aus. Weitere Fahrzeuge und die Tiefgarage selbst wurden durch die bei dem Brand entstehende Hitze und Verrauchung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die weiteren Ermittlungen zu den näheren Umständen und zu dem oder den Tätern dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

