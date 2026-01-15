PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in Tiefgarage

Grevenbroich (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Mittwochvormittag (14.01.), gegen 11:15 Uhr, zu einem Brand in einer Tiefgarage an der Rheinstraße in Neuenhausen gekommen. Durch Rauchgase verletzte sich eine Person leicht, zwei Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Ein 17 Jahre alter Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte den Brand kurz zuvor bemerkt und Alarm geschlagen. Da er Rauchgase eingeatmet hatte, transportierten ihn Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler brannten in der Tiefgarage zwei Fahrzeuge vollständig aus.

Die Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen bis zum Abschluss der Löscharbeiten vorsorglich verlassen. Einsatzkräfte der Polizei sperrten währenddessen die Rheinstraße, die Hauptstraße und die Willibrordusstraße.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Das genaue Ausmaß der Schäden kann erst festgestellt werden, wenn die Brandermittler die Tiefgarage sicher begehen können.

Bereits zwei Wochen zuvor sollen in der Tiefgarage Kartonagen gebrannt haben. Auch diesen Brand hatte nach derzeitigen Erkenntnissen der 17-Jährige entdeckt und die Flammen selbstständig gelöscht.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

