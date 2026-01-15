Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibeamte bemerken Rauch in Einfamilienhaus

Grevenbroich (ots)

Polizeibeamte haben während ihrer Streifenfahrt am Donnerstag (15.01.), gegen 03:45 Uhr, Rauch in einem Einfamilienhaus an der Landstraße in Hemmerden bemerkt.

Als die Streife der Ursache auf den Grund ging, bemerkte sie in der Küche des Hauses den demenzkranken 89 Jahre alten Bewohner. Er war gerade dabei unmittelbar auf der Herdplatte ein Stück Fleisch zu braten, während seine Pflegekraft im Obergeschoss schlief.

Rettungskräfte transportierten den Senior und die 47 Jahre alte Frau in ein Krankenhaus. Beide hatten nach ersten Erkenntnissen Rauchgase eingeatmet.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell