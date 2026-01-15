PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibeamte bemerken Rauch in Einfamilienhaus

Grevenbroich (ots)

Polizeibeamte haben während ihrer Streifenfahrt am Donnerstag (15.01.), gegen 03:45 Uhr, Rauch in einem Einfamilienhaus an der Landstraße in Hemmerden bemerkt.

Als die Streife der Ursache auf den Grund ging, bemerkte sie in der Küche des Hauses den demenzkranken 89 Jahre alten Bewohner. Er war gerade dabei unmittelbar auf der Herdplatte ein Stück Fleisch zu braten, während seine Pflegekraft im Obergeschoss schlief.

Rettungskräfte transportierten den Senior und die 47 Jahre alte Frau in ein Krankenhaus. Beide hatten nach ersten Erkenntnissen Rauchgase eingeatmet.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 09:42

    POL-NE: Leichlingen - Öffentlichkeitsfahndung beendet - Vermisster angetroffen

    Rheinisch Bergischer Kreis / Kaarst (ots) - Mit Meldung vom 09.01.2026 - 12:32 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6193331) haben wir eine Meldung der Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mit einer Öffentlichkeitsfahndung geteilt. Der vermisste Jugendliche konnte durch die Bundespolizei am Bahnhof Paderborn am Dienstagabend (13.01.) wohlbehalten ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:29

    POL-NE: Radfahrer flüchtet nach Unfall

    Grevenbroich (ots) - Auf dem Geh- und Radweg gegenüber der Einmündung Bergheimer Straße / Am Sodbach kollidierten am Montagabend (12.01.), gegen 18:00 Uhr, ein Radfahrer und eine E-Scooter-Fahrerin. Der Radler entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Die 14 Jahre alte Fahrerin des E-Scooters verletzte sich beim Sturz leicht und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:28

    POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Fahrzeugführer

    Korschenbroich (ots) - Am Dienstag (13.01.) befuhr, gegen 9 Uhr, ein 60-jähriger Mann aus Tönisvorst mit seinem Traktor die L361 in Richtung Grevenbroich. Im Kreuzungsbereich L361 / K8 beabsichtigte ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher aus der Fahrtrichtung Grevenbroich kam, nach links auf die K8 abzubiegen. Da der Tönisvorster beabsichtigte geradeaus weiterzufahren, musste er stark abbremsen, um einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren