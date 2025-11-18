PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SE: Uetersen - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld bei Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Uetersen (ots)

Am 14.11.2025 (Freitag) ist es in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus der Straße Am Seth gekommen, bei dem Schmuck und Bargeld in Höhe mehrerer Tausend Euro erbeutet wurden.

In dem genannten Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der oder die Täter nahmen hierbei Schmuck und Bargeld an sich. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten nun mögliche Zeugen, die ungewöhnliche Feststellungen zu Personen oder Fahrzeugen in Tatzeit-/Tatortnähe gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
