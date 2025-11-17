PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SE: Prisdorf - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Traktor

Prisdorf (ots)

Am Montagmorgen (17.11.2025) ist es in der Hauptstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Traktor gekommen. Ein Unfallbeteiligter musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kam es um kurz nach 09:00 Uhr im Einmündungsbereich Hauptstraße/Borsteler Weg auf der Fahrbahn der Hauptstraße zum Zusammenstoß eines Traktors und eines Fahrradfahrers, wobei der Traktor die Hauptstraße und der Fahrradfahrer den Borsteler Weg befuhr.

Der 89-jährige Pinneberger stürzte mit seinem Fahrrad nach dem Zusammenstoß zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte verbrachten den Verletzten mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die behandelnden Ärzte können eine Lebensgefahr derzeit nicht ausschließen.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde ein Sachverständiger für die Unfallaufnahme hinzugezogen.

Die Einsatzkräfte richteten für die Maßnahmen vor Ort eine Vollsperrung ein, die um 11:00 Uhr wieder aufgehoben wurde. Die Polizei Rellingen führt die Unfallermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang unter der Rufnummer 04101 498-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

