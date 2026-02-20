PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner eines Anwesens in der Heidelberger Straße nutzten Einbrecher am Donnerstagabend (19.2.), um Beute zu machen. Nach aktuellem Ermittlungsstand brachen die Täter zwischen 19.40 Uhr und 20.40 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten im Inneren die Wohnung. Mit einer Damenhandtasche als Beute flüchteten sie unerkannt.

Das Darmstädter Kriminalkommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06151/969-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

