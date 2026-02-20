Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner eines Anwesens in der Heidelberger Straße nutzten Einbrecher am Donnerstagabend (19.2.), um Beute zu machen. Nach aktuellem Ermittlungsstand brachen die Täter zwischen 19.40 Uhr und 20.40 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten im Inneren die Wohnung. Mit einer Damenhandtasche als Beute flüchteten sie unerkannt.

Das Darmstädter Kriminalkommissariat 21/22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06151/969-0 um Hinweise.

