POL-DA: Fischbachtal-Lichtenberg: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Zeugen gesucht

Fischbachtal (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Samstagnachmittag (14.2.), 13 Uhr, und Donnerstagabend (19.2.), 22.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Straße "In den Weingärten" ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld sowie Schmuck. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

