Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Feuerwehr Remscheid im Einsatz bei mehreren Betriebsmittelspuren im Stadtgebiet

Remscheid (ots)

Ab 14:00 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu mehreren Einsätzen aufgrund von Betriebsmittelspuren auf Fahrbahnen alarmiert. Insgesamt handelte es sich um drei voneinander unabhängige Einsatzstellen im Stadtgebiet.

Die erste Einsatzstelle erstreckte sich von der Lenneper Straße bis zur Intzestraße. Eine weitere, umfangreiche Betriebsmittelspur wurde im Bereich der Morsbachtalstraße über die Ronsdorfer Straße bis hin zur Hastener Straße festgestellt. Die dritte Einsatzstelle befand sich auf der Rader Straße in Richtung Wuppersperre.

Zur Beseitigung der Verunreinigungen und zur Sicherung des Verkehrs waren insgesamt über 40 Einsatzkräfte im Einsatz. Neben der Feuerwehr Remscheid war auch eine durch den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen beauftragte Fachfirma eingebunden. Insgesamt wurden acht Feuerwehrfahrzeuge eingesetzt.

Die Einsatzstellen an der Lenneper Straße/Intzestraße sowie an der Rader Straße konnten bereits vollständig abgearbeitet werden. Die Maßnahmen an der zweiten Einsatzstelle im Bereich Morsbachtalstraße/Ronsdorfer Straße/Hastener Straße dauern derzeit noch an.

Alle drei Einsatzstellen wurden unabhängig voneinander verursacht.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell