Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Werkzeuge aus Transporter gestohlen/Kripo sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Am späten Donnerstagabend (19.02.), gegen 23.00 Uhr, geriet ein weißer Kleintransporter der Marke Renault ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge und Baumaschinen abgesehen hatten. Die Unbekannten drangen gewaltsam über eine Fahrzeugscheibe in den in der Beethovenstraße geparkten "Kangoo" ein und entwendeten anschließend die Gegenstände.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell