Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einsatz im Bereich des Osthangs
Polizei zieht Bilanz

Darmstadt (ots)

Die seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags (19.2.) im Bereich des Darmstädter Osthangs stattfindenden polizeilichen Maßnahmen in Vollzugshilfe für die Stadt Darmstadt sind weitestgehend abgeschlossen. Gegen 7 Uhr begannen die Maßnahmen vor Ort. Polizeibeamte sprachen die noch anwesenden Personen, die sich in der dortigen Main Hall befanden, an. Zwei Personen begaben sich daraufhin unmittelbar auf Bäume und mussten in der Folge von einem spezialisierten Höheninterventionsteam sicher auf den Boden gebracht werden. Auch die Technische Einheit des Polizeipräsidiums Einsatz war zuvor gefordert, um bei einer der beiden Personen in den Bäumen eine Verklebung der Hände zu lösen. Drei weitere Personen hielten sich in der sogenannten Main Hall ebenfalls in größerer Höhe auf und wurden von spezialisierten Kräften sicher nach unten gebracht. Auch eine auf dortigem Dach festgekettete Person konnte schlussendlich auf den Boden gebracht werden. Alle sechs Personen wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ins Polizeipräsidium gebracht. Auf dem Weg zum Fahrzeug leistete eine Person kurzzeitig Widerstand. Bei einer weiteren Person wurde die Identität festgestellt. Aus Sicht der Polizei lief der Protest friedlich und nahezu störungsfrei. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war der Olbrichweg gesperrt. In den umliegenden Straßen kam es insbesondere zu Beginn des Einsatzes kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

