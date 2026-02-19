Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Wechselgeldautomat an Autowaschanlage im Visier Krimineller

Heppenheim (ots)

Ein Wechselgeldautomat im Bereich einer SB-Autowaschanlage in der Opelstraße geriet in der Nacht zum Mittwoch (18.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter flexten den Automaten auf und entnahmen anschließend das darin befindliche Geld. Sie flüchteten anschließend mit der Beute. Zudem verursachten die Unbekannten durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

