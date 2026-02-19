Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Heppenheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwochabend (18.02.) drangen die bislang noch unbekannten Täter über die Terrassentür in ein Haus "Im Mantel" in Kirschhausen ein und suchten nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden sie aber nicht fündig und flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

