Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim/Hanau/Baden-Baden: Betrogene Seniorin "strandet" bei Polizei in Gernsheim/Schockanrufer erbeuten Schmuck und Gold

Gernsheim/Hanau/Baden-Baden (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin wendete die Masche des Schockanrufs bei einer Seniorin aus Baden-Baden an und erbeutete dadurch Gold und Schmuck im geschätzten Wert von über 100.000 Euro. Am Mittwoch (18.02.) rief die Betrügerin die Seniorin an und forderte eine Kaution für deren Freundin, die bei einem Verkehrsunfall eine Frau und ein Kind getötet habe und nun nur durch Hinterlegung von 66.000 Euro freigelassen werden könne. Daraufhin übergab der Frau zunächst in Baden-Baden und anschließend zudem in Hanau, wohin sie die Betrüger mit ihrem Auto anschließend lotsten, ihre Wertgegenstände. Nachdem die Betrogene mit ihrem Fahrzeug ein wenig die Orientierung verlor, "strandete" sie schlussendlich bei der Polizeistation in Gernsheim, wo der Betrug aufflog.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

