PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht am Michelstädter Hallenbad

Michelstadt (ots)

Am Mittwoch (18.02.2026) zwischen 07:30 und 12:45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Alfa Romeo, der auf dem Parkplatz am Michelstädter Hallenbad in der Erbacher Straße in 64720 Michelstadt abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Erbach Odenwald unter der Telefonnummer 06062 - 9530 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
$user.getFirstName() $user.getName()
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren