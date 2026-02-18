Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht am Michelstädter Hallenbad

Michelstadt (ots)

Am Mittwoch (18.02.2026) zwischen 07:30 und 12:45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Alfa Romeo, der auf dem Parkplatz am Michelstädter Hallenbad in der Erbacher Straße in 64720 Michelstadt abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizeistation Erbach Odenwald unter der Telefonnummer 06062 - 9530 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell