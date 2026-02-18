Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Grauer Hyundai Tucson (DA-XR 700) gestohlen/Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (13.02.) und Dienstagmorgen (17.02.) wurde ein grauer Hyundai Tucson in der Paul-Wagner-Straße in Bessungen entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DA-XR 700 war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß verschlossen abgestellt.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell