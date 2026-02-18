PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Firmengebäude im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (18.02.), gegen 4.20 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengebäude im Erlochweg. Die Täter gelangten über eine zuvor eingeschlagene Glastür in die Räumlichkeiten und hebelten dort anschließend einen Schrank auf. Sie erbeuteten eine Geldkassette samt Inhalt und flüchteten zu Fuß vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

