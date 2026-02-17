PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unfall auf der B3
Fahrer leichtverletzt

Darmstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.2.) ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Arheilgen und Wixhausen ein Unfall. Ein 34-Jähriger geriet aus aktuell noch zu klärender Ursache mit seinem Auto im Bereich der Hindemithstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde hierbei leichtverletzt und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro. Für die Dauer der Maßnahmen musste die B3 bis ca. 14.55 Uhr komplett gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 14:48

    POL-DA: Darmstadt: Autoaufbruch am Nordbad / Wer hat etwas beobachtet?

    Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmittag (14.2.) und Montagmorgen (16.2.) verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem auf dem Parkplatz des Nordbads abgestellten Handwerkerfahrzeugs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Kriminellen eine Scheibe auf und entwendeten aus dem Inneren Werkzeug. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Das ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:30

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Atelier / Elektronik und Werkzeug erbeutet

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Donnerstag (12.2.) und Montag (16.2.) ein Gewerbegebäude in der Goebelstraße ins Visier. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein und durchsuchten die Räume eines Ateliers. Mit Elektroartikeln und Werkzeug als Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Wer hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren