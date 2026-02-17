Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unfall auf der B3

Fahrer leichtverletzt

Darmstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.2.) ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Arheilgen und Wixhausen ein Unfall. Ein 34-Jähriger geriet aus aktuell noch zu klärender Ursache mit seinem Auto im Bereich der Hindemithstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde hierbei leichtverletzt und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro. Für die Dauer der Maßnahmen musste die B3 bis ca. 14.55 Uhr komplett gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

