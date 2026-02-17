POL-DA: Darmstadt: Autoaufbruch am Nordbad
Wer hat etwas beobachtet?
Darmstadt (ots)
In der Zeit zwischen Samstagmittag (14.2.) und Montagmorgen (16.2.) verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem auf dem Parkplatz des Nordbads abgestellten Handwerkerfahrzeugs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Kriminellen eine Scheibe auf und entwendeten aus dem Inneren Werkzeug. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.
