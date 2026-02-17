PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Autoaufbruch am Nordbad
Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag (14.2.) und Montagmorgen (16.2.) verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem auf dem Parkplatz des Nordbads abgestellten Handwerkerfahrzeugs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Kriminellen eine Scheibe auf und entwendeten aus dem Inneren Werkzeug. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

