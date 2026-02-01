POL-PDMY: Presseerstmeldung über Feuerwehreinsatz in der Bergstraße in Remagen
Remagen (ots)
Zur Zeit ist aufgrund von Rauchentwicklungen in zwei Häusern in der Bergstraße (Remagen) die Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Die Bergstraße wurde für den Einsatz der Feuerwehr gesperrt. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.
