POL-PDMY: Presseerstmeldung über Feuerwehreinsatz in der Bergstraße in Remagen

Mayen (ots) - Am 30.01.2026 zwischen 18:00 -22:00 Uhr kam es in Mayen in der Göbelstr. auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Peugeot in der Farbe Blau beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ...

mehr