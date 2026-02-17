PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht/Bewohnerin trifft auf Täter

Lampertheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drang am Montagabend (16.02.), gegen 19.10 Uhr ein bislang unbekannter Täter zunächst über ein Fenster gewaltsam in ein Wohnhaus in der Heinrichstraße ein und durchsuchte es anschließend nach Wertgegenständen. Er entwendete Schmuck und traf beim Verlassen des Tatorts kurz auf die Bewohnerin, bevor er mit seiner Beute das Weite suchte. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Frau den Mann aber nicht genauer beschreiben.

Die Heppenheimer Kripo (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06252/7070 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

