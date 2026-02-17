Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: 51-jähriger Arbeiter tödlich verletzt

Mörlenbach (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Montagvormittag (16.02.) ist ein 51-jähriger Mann ums Leben gekommen. Gegen 10.40 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte über den Vorfall auf einem Grundstück in der Karlsbader Straße informiert. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 51-Jährige mit einem Kran einen Stein transportieren und wurde hierbei zwischen dem Stein und einer Hausmauer eingeklemmt. Der Arbeiter wurde hierbei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie es genau zu dem tragischen Unglück kommen konnte, muss noch geprüft werden. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Ebenso wurden ein Gutachter, die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt sowie die zuständige Berufsgenossenschaft in die weiteren Untersuchungen einbezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell