Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Halsketten bei ungewöhnlichem Diebstahl gestohlen
Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Eine 81-jährige Weiterstädterin wurde am Sonntagnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls. Der Zwischenfall spielte sich gegen 14.15 Uhr im Friedhofsweg ab. Die ältere Dame war mit dem Fahrrad unterwegs und wurde von einer Frau aus einem Auto heraus angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen legte die Autofahrerin der Seniorin einen Ring und eine Halskette an und gab vor, diese ihr schenken zu wollen. Hierbei nahm die unbekannte Täterin mutmaßlich zwei von der älteren Dame getragene Halsketten an sich. Kurz darauf soll sich die ca. 40 bis 50 Jahre alte Kriminelle mit dem Fahrzeug vom Ort des Geschehens entfernt haben. Erst einige Zeit später fiel der Seniorin auf, dass ihre beiden Ketten fehlten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine grüne Limousine mit Wormser Kennzeichen (WO-) gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei: Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen und Menschenansammlungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Schmidt Christoph
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

