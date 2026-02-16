Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Motorroller gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Weiterstadt (ots)

Bereits zwischen Sonntagmittag (08.02.) und Donnerstagabend (12.02.) vergangener Woche wurde in der Darmstädter Landstraße in Gräfenhausen ein schwarzer Motorroller der Marke Piaggio gestohlen. Die Vespa, versehen mit dem Kennzeichen DA-VK 72, war nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Gehweg abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Verbleib des Rollers geben können, werden gebeten sich mit dem K42 unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

