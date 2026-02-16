PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Freitag (13.2.), 12 Uhr, und Sonntag (15.2.), 16.30 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in eine Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck, einen Koffer sowie eine Spielkonsole. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren