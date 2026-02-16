POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Zeugen gesucht
Roßdorf (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Freitag (13.2.), 12 Uhr, und Sonntag (15.2.), 16.30 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße ins Visier.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in eine Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck, einen Koffer sowie eine Spielkonsole. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell