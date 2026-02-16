Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Freitag (13.2.), 12 Uhr, und Sonntag (15.2.), 16.30 Uhr, ein Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in eine Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck, einen Koffer sowie eine Spielkonsole. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell