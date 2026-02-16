POL-DA: Bürstadt: Auseinandersetzung vor Lokal/Zwei Männer durch Schreckschusswaffe verletzt
Bürstadt (ots)
Polizeikräfte wurden am Sonntagabend (15.02.), gegen 21.20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung unter drei Männern vor einem Lokal in der Nibelungenstraße gerufen.
Im Rahmen der Streitigkeit soll einer der Beteiligten mit einer Schreckschusswaffe auf zwei 28 und 29 Jahre alte Männer geschossen haben. Beide wurden hierdurch im Gesicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung Fußgängerzone. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 18 Jahre alten Mann. Die polizeilichen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell