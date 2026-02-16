Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Auseinandersetzung vor Lokal/Zwei Männer durch Schreckschusswaffe verletzt

Bürstadt (ots)

Polizeikräfte wurden am Sonntagabend (15.02.), gegen 21.20 Uhr, zu einer Auseinandersetzung unter drei Männern vor einem Lokal in der Nibelungenstraße gerufen.

Im Rahmen der Streitigkeit soll einer der Beteiligten mit einer Schreckschusswaffe auf zwei 28 und 29 Jahre alte Männer geschossen haben. Beide wurden hierdurch im Gesicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung Fußgängerzone. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 18 Jahre alten Mann. Die polizeilichen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

