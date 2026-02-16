Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 21-Jähriger attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend (13.02.), gegen 23.20 Uhr, in der Bahnhofstraße von drei Unbekannten geschlagen, mit einem Messer bedroht sowie anschließend seines Bargelds bestohlen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der 21-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu. Die Flüchtigen waren zwischen 20 und 24 Jahre alt und jeweils 1,80 Meter groß. Zwei der Unbekannten hatten schwarze, einer von ihnen orangefarbene Haare. Auffällig war bei einem der Angreifer ein schwarzer Kinn- und Oberlippenbart und bei einem weiteren Täter ein dunkler/orangefarbener Kinn- und Oberlippenbart.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell