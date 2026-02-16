PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 21-Jähriger attackiert und bestohlen/Kripo sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend (13.02.), gegen 23.20 Uhr, in der Bahnhofstraße von drei Unbekannten geschlagen, mit einem Messer bedroht sowie anschließend seines Bargelds bestohlen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Bahnhof. Der 21-Jährige zog sich Blessuren leichterer Art zu. Die Flüchtigen waren zwischen 20 und 24 Jahre alt und jeweils 1,80 Meter groß. Zwei der Unbekannten hatten schwarze, einer von ihnen orangefarbene Haare. Auffällig war bei einem der Angreifer ein schwarzer Kinn- und Oberlippenbart und bei einem weiteren Täter ein dunkler/orangefarbener Kinn- und Oberlippenbart.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 04:25

    POL-DVS: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

    Viernheim (ots) - Am Samstag, 14.02.2026, gegen 20.00 Uhr kam es auf der A67, am Viernheimer Dreieck aus Richtung Lorsch kommend gleich zu zwei Verkehrsunfällen mit mehreren verletzten Personen. Zunächst kollidierte ein 24jähriger Fahrer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis während eines Überholvorgangs mit einem Pkw aus Mannheim. Dieses Fahrzeug kam ins Schleudern und prallte an die rechten Leitplanken. Der Zusammenstoß ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 13:58

    POL-DA: Babenhausen: Nach Auseinandersetzung/27-Jähriger erliegt Verletzungen

    Babenhausen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen: Nach der Auseinandersetzung am Donnerstag (12.02.) in der Darmstädter Straße, bei der ein 27 Jahre alter Mann durch Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), ist der 27-Jährige am Freitagabend in einem Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren