POL-DA: Babenhausen: Nach Auseinandersetzung/27-Jähriger erliegt Verletzungen
Babenhausen (ots)
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:
Nach der Auseinandersetzung am Donnerstag (12.02.) in der Darmstädter Straße, bei der ein 27 Jahre alter Mann durch Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), ist der 27-Jährige am Freitagabend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich nach seiner auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgten richterlichen Vorführung am Freitag (13.02.) in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.
Hinweis:
Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft. Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt. Mit weiteren, über die Pressemeldungen hinausgehenden Angaben, ist nicht vor Wochenanfang zu rechnen.
