PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Nach Auseinandersetzung/27-Jähriger erliegt Verletzungen

Babenhausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach der Auseinandersetzung am Donnerstag (12.02.) in der Darmstädter Straße, bei der ein 27 Jahre alter Mann durch Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), ist der 27-Jährige am Freitagabend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich nach seiner auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgten richterlichen Vorführung am Freitag (13.02.) in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis:

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft. Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt. Mit weiteren, über die Pressemeldungen hinausgehenden Angaben, ist nicht vor Wochenanfang zu rechnen.

Unsere Bezugsmeldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6216622

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6215894

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 13:50

    POL-DA: Lorsch: Einbruch in Lotto-Annahmestelle/Geld und Zigaretten erbeutet

    Lorsch (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag (13.02.) in eine Lotto-Annahmestelle in der Römerstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen zunächst gewaltsam durch die Haupteingangstür Zutritt in den Verkaufsraum und entwendeten anschließend Zigaretten sowie Geld aus einer Kasse. Im Anschluss suchten ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:13

    POL-DA: Darmstadt: 22-Jähriger in Untersuchungshaft / Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

    Darmstadt (ots) - Im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen, mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (11.2.) von 10 bis 18 Uhr umfangreiche Personenkontrollen im Herrngarten sowie im umliegenden Bereich durch. Gegen 16 Uhr fiel den Beamten im Bereich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren