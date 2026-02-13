Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Nach Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts/Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Babenhausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nachdem am Donnerstagmittag (12.02.) ein 27 Jahre alter Mann in der Darmstädter Straße durch Stich- und Schnittverletzungen schwer verletzt wurde (wir haben berichtet) gehen die Ermittlungsbehörden mittlerweile von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Der 36 Jahre alte Tatverdächtige, der die Polizei direkt nach dem Geschehen selber verständigte, wurde noch am Tatort widerstandslos festgenommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann. Er wurde am Freitag (13.02.) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Darmstadt vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen des Tatgeschehens dauern an. Der 27 Jahre alte Verletzte befindet sich nach wie vor in einem kritischen Zustand.

