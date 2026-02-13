Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen, mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (11.2.) von 10 bis 18 Uhr umfangreiche Personenkontrollen im Herrngarten sowie im umliegenden Bereich durch.

Gegen 16 Uhr fiel den Beamten im Bereich der Kasinostraße ein 34-jähriger Mann auf, den sie einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden sie circa 5 Gramm Kokain. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann ein entwendetes Fahrrad mit sich führte. Auf richterliche Anordnung wurde sodann eine Wohnung in der Bismarckstraße durchsucht, die im Zusammenhang mit dem 34-Jährigen stehen soll. Hier stellten die Einsatzkräfte einen weiteren Mann im Alter von 22 Jahren fest. Bei seiner Kontrolle und Durchsuchung fanden die Beamten weitere rund 14 Gramm Kokain. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige entlassen. Der 22-Jährige wurde einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

