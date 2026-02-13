Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Mit 1,8 Promille am Lenkrad und per Haftbefehl gesucht/43-Jähriger in Haft

Weiterstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hat am Donnerstagabend (12.02.) auf der A 5 einen 43-Jährigen Transporterfahrer gestoppt. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend einen Wert von rund 1,8 Promille an. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und für eine Blutentnahme mit auf die Wache genommen. Es stellte sich zudem heraus, dass der 43-Jährige per Haftbefehl wegen Betrugs zur Festnahme und weiterhin wegen mehrerer anhängiger Strafverfahren von verschiedenen Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie Sicherstellung seines Führerscheins in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell