Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickdieb geht leer aus und flüchtet
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Trickdieb am Dienstagmittag (10.2.) an der Straßenbahnhaltestelle "Schloss" in der Nähe des Marktplatzes versuchte Beute zu machen, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzte sich der Unbekannte gegen 12.30 Uhr an der Haltestelle neben eine 84-jährige Seniorin. Er verwickelte sie in ein Gespräch und versuchte im Rahmen der Ablenkung ihre Halskette zu öffnen und an sich zu nehmen. Nachdem die aufmerksame Seniorin dies bemerkte hielt sie den Kriminellen fest, bis dieser von ihrer Kette abließ und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des bislang Unbekannten, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

