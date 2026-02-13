Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Briefkasten beschädigt

Staatschutz ermittelt

Pfungstadt (ots)

Am Dienstagabend (10.2.) gegen 22.30 Uhr sollen bislang unbekannte Täter einen Briefkasten einer Wohngemeinschaft in der Gernsheimer Straße mit einem Feuerwerkskörper beschädigt haben. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Der polizeiliche Staatschutz ist nun mit dem Fall betraut und sucht nach Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell