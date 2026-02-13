PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Briefkasten beschädigt
Staatschutz ermittelt

Pfungstadt (ots)

Am Dienstagabend (10.2.) gegen 22.30 Uhr sollen bislang unbekannte Täter einen Briefkasten einer Wohngemeinschaft in der Gernsheimer Straße mit einem Feuerwerkskörper beschädigt haben. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Der polizeiliche Staatschutz ist nun mit dem Fall betraut und sucht nach Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:14

    POL-DA: Lützelbach: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

    Lützelbach (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen in der Zeit zwischen Samstag (07.02.) und Donnerstag (12.02.) bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Seckmauerer Straße ein und durchsuchten es anschließend nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden, ist aktuell noch unklar. Die Erbacher ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:28

    POL-DA: Dieburg: Fahrzeugbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

    Dieburg (ots) - In der Nacht zum Freitag (13.2.) rief ein Fahrzeugbrand auf der Landstraße 3114 bei Dieburg die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 0.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass an der Anschlussstelle zur Bundesstraße 26 ein Auto in Vollbrand geraten sei. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:27

    POL-DA: Rüsselsheim: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

    Rüsselsheim (ots) - Ein in der Lise-Meitner-Straße in Königstädten geparkter Audi geriet in der Zeit zwischen Sonntag (08.02.) und Donnerstagmorgen (12.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Auto. Anschließend bauten sie an dem Audi zahlreiche Fahrzeugteile aus dem Innenraum und an der Karosserie aus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren