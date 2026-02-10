PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ROW: Abgetrennte Schafsköpfe in Waldgebiet entdeckt - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Am Vormittag des vergangenen Sonntags entdeckte die Polizei nach einem Hinweis eines Spaziergängers drei abgetrennte Schafsköpfe in einem Waldgebiet hinter dem Schwimmbad in der Straße Am Ostedeich.

Bislang ist unklar, wer die Überreste dort illegal entsorgt hat und aus welchem Grund dies geschah. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761 7489-0 zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

