POL-ROW: Abgetrennte Schafsköpfe in Waldgebiet entdeckt - Polizei bittet um Hinweise
Rotenburg (Wümme) (ots)
Bremervörde. Am Vormittag des vergangenen Sonntags entdeckte die Polizei nach einem Hinweis eines Spaziergängers drei abgetrennte Schafsköpfe in einem Waldgebiet hinter dem Schwimmbad in der Straße Am Ostedeich.
Bislang ist unklar, wer die Überreste dort illegal entsorgt hat und aus welchem Grund dies geschah. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761 7489-0 zu melden.
