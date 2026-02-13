POL-DA: Rüsselsheim: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert
Rüsselsheim (ots)
Ein in der Lise-Meitner-Straße in Königstädten geparkter Audi geriet in der Zeit zwischen Sonntag (08.02.) und Donnerstagmorgen (12.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Auto. Anschließend bauten sie an dem Audi zahlreiche Fahrzeugteile aus dem Innenraum und an der Karosserie aus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.
Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.
