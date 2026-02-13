PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Lise-Meitner-Straße in Königstädten geparkter Audi geriet in der Zeit zwischen Sonntag (08.02.) und Donnerstagmorgen (12.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Auto. Anschließend bauten sie an dem Audi zahlreiche Fahrzeugteile aus dem Innenraum und an der Karosserie aus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 09:21

    POL-DA: Rüsselsheim: Grauer Opel Astra (GG-SN 180) gestohlen/Polizei sucht Zeugen

    Rüsselsheim (ots) - Am Donnerstag (12.02.), gegen 21.20 Uhr, hat ein Unbekannter einen grauen Opel Astra entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-SN 180 war mit laufendem Motor am Fahrbahnrand in der Robert-Bunsen-Straße abgestellt. Der Mann stieg in das Fahrzeug ein und fuhr in Richtung Varkausstraße davon. Der Flüchtige ist 20 bis 30 Jahre alt, ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 08:49

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Fahrschule / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Nachdem bislang unbekannte Kriminelle in eine Fahrschule in der Rheinstraße einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen Mittwoch (11.2.) und Donnerstag (12.2.), in der Zeit zwischen 18 und 9 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang ins Innere. Die unbekannten Täter ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 08:43

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher flüchten ohne Beute / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Zwischen Dienstagvormittag (10.2.), 10.30 Uhr, und Mittwochmorgen (11.2.), 9.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Kasinostraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren