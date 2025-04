POL-OL: Diebstahl aus Zigarettenautomat

Oldenburg (ots) - Gestern Nachmittag gaben sich zwei Unbekannte in der Straße Plaggenhau in Oldenburg als vermeintliche Wasserwerker aus. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten die Tatverdächtigen gegen 13:30 Uhr an der Haustür einer 89-Jährigen. Einer der Tatverdächtigen gab an, dass im Keller ein Wasserrohrbruch sei und dieser überprüft werden müsse. Unter diesem Vorwand verschafften sich die Männer Zutritt ...

mehr