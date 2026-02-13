POL-DA: Rüsselsheim: Grauer Opel Astra (GG-SN 180) gestohlen/Polizei sucht Zeugen
Rüsselsheim (ots)
Am Donnerstag (12.02.), gegen 21.20 Uhr, hat ein Unbekannter einen grauen Opel Astra entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GG-SN 180 war mit laufendem Motor am Fahrbahnrand in der Robert-Bunsen-Straße abgestellt. Der Mann stieg in das Fahrzeug ein und fuhr in Richtung Varkausstraße davon. Der Flüchtige ist 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug weiße Badeschlappen, eine schwarze Hose und eine Daunenjacke mit Kapuze.
Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.
