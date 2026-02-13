Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Nach Trickdiebstählen an Geldautomaten/Kripo warnt vor krimineller Masche

Bild-Infos

Download

Kreis Groß-Gerau (ots)

Am 6. Februar tätigte eine 79 Jahre alte Seniorin an einem Bankautomaten in einer Bankfiliale in Nauheim eine Überweisung. Hierbei wurde sie von einem Unbekannten angesprochen, der sie auf einen am Boden liegenden Geldschein aufmerksam machte. Die Ablenkung nutzte der Kriminelle, um die Bankkarte der Frau zu entwenden und gegen einen andere, bereits zuvor gestohlene Karte auszutauschen. Im Anschluss kam es zu mehreren Abbuchungen und Überweisungen mit der Karte der Seniorin von insgesamt mehreren tausend Euro. Im Zeitraum von Ende Januar bis Anfang Februar sind der Polizei sechs weitere gleichgelagerten Taten im Kreis Groß-Gerau bekannt geworden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des für Eigentumskriminalität zuständigen Kommissariats 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei warnen in diesem Zusammenhang vor der Masche. Die Täter lenken die Geschädigten ab, um die PIN auszuspähen und nutzen zusätzlich den auf dem Boden liegenden Geldschein, um unbemerkt die Bankkarte zu entwenden. Die Karte wird anschließend durch eine andere, zuvor gestohlene Karte, ausgetauscht. Die Geschädigten werden hierbei meist bedrängt. In einzelnen Fällen wurden Kontoauszugsdrucker vermutlich auch derart manipuliert, dass die eingesteckte Karte nicht mehr herauskam.

Tipps der Polizei:

Achten Sie darauf, dass andere Personen einen ausreichenden Abstand zu Ihnen halten. Bitten Sie aufdringliche Personen höflich, Abstand zu wahren.

Decken Sie bei der Eingabe Ihrer PIN das Tastaturfeld mit der freien Hand oder einem Gegenstand ab.

Falls Ihre Bankkarte von einem Automaten eingezogen wurde oder Sie plötzlich die Geldkarte einer anderen Person in Besitz haben, bitten Sie einen anderen Kunden, einen Bankmitarbeiter zu holen. Bei Automaten außerhalb von Banken rufen Sie per Handy bei der Bank an

Verständigen Sie umgehend die Polizei außerhalb der Öffnungszeiten von Banken und Kreditinstituten

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge auf ungewöhnliche Abbuchungen.

Bei Verdacht auf Missbrauch oder bei Verlust, lassen Sie Ihre Bankkarte umgehend über den Sperrnotruf 116 116 sperren und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie auch unter diesen Links:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/betrueger-am-bankautomat-shoulder-surfer/

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-an-geldautomaten/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell