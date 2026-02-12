PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

In Heppenheim in der Friedrich Ebert Str. Höhe Haus Nr. 10 wurde im Zeitraum zw. 8 bis 13.05 Uhr ein geparkter weißer Audi im Frontbereich erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, und hinterließ einen Schaden am Audi in Höhe von ca. 2000 EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252 7060 rund um die Uhr entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Heppenheim
Weiherhausstraße 21
64646 Heppenheim
Telefon: 06252/7060
SB. Minther, POK, i. A. Hohmann, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

