Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: 27-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt/Kripo ermittelt

Babenhausen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung unter zwei Männern am Donnerstagmittag (12.02.) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in der Darmstädter Straße ein 27 Jahre alter Mann von einem 36-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen schwer verletzt. Der 27-Jährige trug hierbei Stich- und Schnittverletzungen davon und wurde nach medizinischer Erstversorgung anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein ebenfalls angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Der Bereich rund um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Darmstädter Straße ist aktuell aufgrund der polizeilichen Maßnahmen zwischen Ostheimer Weg und Südring noch gesperrt. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige wurde widerstandslos festgenommen. Die Ermittlungen des mit den Hintergründen der Tat betrauten Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

