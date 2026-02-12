PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Heizung überprüfen?/Krimineller "Handwerker" bestiehlt Seniorin

Bischofsheim (ots)

Unter dem Vorwand die Heizung überprüfen müssen, verschaffte sich ein Krimineller am Mittwoch (11.02.), gegen 12.50 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in der Rüsselsheimer Straße. Dies nutzte der Unbekannte anschließend, um ein Schmuckkästchen samt einer Uhr und Ringen zu entwenden. Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und kräftig. Er hatte dunkle Haare und trug einen schwarzen Pullover. Der Mann hatte nach Angaben der Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild und sprach akzentfrei Deutsch. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 08:56

    POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Kriminelle erbeuten Tresore / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Nachdem Kriminelle am Mittwoch (11.2.) in ein Einfamilienhaus in der Edisonstraße einbrachen, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen 10 und 19.30 Uhr gewaltsam durch eine Tür Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 05:05

    POL-DADI: DA-Ost: ALkoholisiert Auto auf Dach gelegt

    Darmstadt (ots) - Am Donnerstag (12.02.) gegen 00:30 Uhr, kam es auf dem Spessartring in Höhe eines Biergartens zu einem Verkehrsunfall. Nach erstem Kenntnisstand kam ein schwarzer Nissan Almera nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und landete schließlich auf dem Dach. Der 21-jährige Autofahrer und seine 18-jährige Beifahrerin aus Höchst kamen mit leichten Verletzungen in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren