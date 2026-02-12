Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Heizung überprüfen?/Krimineller "Handwerker" bestiehlt Seniorin

Bischofsheim (ots)

Unter dem Vorwand die Heizung überprüfen müssen, verschaffte sich ein Krimineller am Mittwoch (11.02.), gegen 12.50 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in der Rüsselsheimer Straße. Dies nutzte der Unbekannte anschließend, um ein Schmuckkästchen samt einer Uhr und Ringen zu entwenden. Der Unbekannte war etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und kräftig. Er hatte dunkle Haare und trug einen schwarzen Pullover. Der Mann hatte nach Angaben der Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild und sprach akzentfrei Deutsch. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell